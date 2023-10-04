Большинство американцев поддерживают траты правительства США на поддержку Украины

Американский аналитический центр по международным делам Chicago Council on Global Affairs провел опрос, согласно которому большинство жителей США положительно отнеслись к многомиллиардным тратам на поддержку Украины, – сообщают СМИ

Согласно итогам проведенного исследования, 53% жителей США считают, что трата на Украину 43 миллиардов долларов «стоила того», 45% – с этим не согласны. «За» продолжение поддержки Украины в экономическом плане высказались 61% американцев, в оборонном – 63%», – следует из отчета Chicago Council on Global Affairs.

Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»