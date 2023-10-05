Шаманы юга России проводят камлания по защите приграничных городов

Шаманы юга России проводят камлания для того, чтобы защитить приграничные города, а также поддержать военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщила представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева.

«Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось», – цитирует Муравьеву РИА «Новости». По ее словам, на данным момент такие города, как Сочи, Анапа, Ростов-на-Дону практически «закрыты» от посторонних вмешательств.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* призвал ведьм проводить ритуалы, направленные против российских властей и в поддержку ВСУ. В этом мероприятии приняли участие около 700 человек, отметила Муравьева.

«Мы не наводим порчу на Украину, но мы проводим обряды, чтобы наши солдаты – братья, сыновья и мужья – возвращались здоровыми, и чтобы скорее закончилась война. Мы не насылаем бед на Украину, не вредим людям – мы закрываем Россию. У нас 178 шаманов работало, мы в круг вставали и закрывали наш регион, потому что мы очень близко находимся к границе. Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши воины приходили здоровыми, целыми», – рассказала представитель верховного шамана.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, Зоя Осколкова

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