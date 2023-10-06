Котята снежного барса сломали фотоловушку на Алтае

В горах Республики Алтай котята снежного барса сломали одну из профессиональных фотоловушек. По словам специалистов, животные сытые и активные. По всей видимости, барсята только поели и играли с незнакомым предметом.

Камеры сняли котят в долине реки Талдура. На кадрах детеныши снежного барса выходят на поляну, один из них подходит к камере, нюхает, сваливает ее лапой и катает по земле.

«У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи – такое поведение обычно», – сообщили в пресс-службе национального парка «Сайлюгемский».

Звери нередко повреждают оборудование. Камеры ломают медведи, росомахи, ирбисы нюхают, скребут, метят фото и видеоловушки.

«В Сайлюгемском нацпарке мы впервые зафиксировали профессиональное видео, которое поможет не только изучить поведение зверя, но и рассмотреть рисунок пятен на шерсти, который поможет в дальнейшем следить за этими ирбисами, отличая их от других», – отметил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Канберра, Зоя Осколкова

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