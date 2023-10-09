«Одноклассники» запустили шоу о психоанализе любимых киногероев

Социальная сеть «Одноклассники» запустила шоу «Психология кино», в котором специалист проводит психологический анализ популярных фильмов и разбирает актуальные психологические проблемы на примере любимых персонажей и их взаимоотношений.

Премьера шоу состоялась 9 октября в группе «Хобби-шоу». Выпуски будут выходить каждый понедельник. Всего было отснято 12 эпизодов. Анализ поведения киногероев проводит Елена Новоселова – психолог с 28-летним стажем, член Российской психотерапевтической лиги и автор популярных книг и курсов по психологии.

«Часто, смотря фильмы, мы можем узнать в поведении героев себя или своих близких, начать проводить параллели – иногда даже задуматься, а правильным ли было мое действие. Такие размышления в любом случае благоприятно сказываются на человеке, так как помогают чуть больше узнать себя, но все же не найти истинную причину такого поведения. Концепция шоу позволит оценить обыденные действия человека с профессиональной точки зрения и поможет зрителям начать чуть больше понимать себя и окружающих. Пользователи не только посмотрят на уже знакомые фильмы и их героев под новым углом, но и получат практические советы, как сделать свою жизнь лучше», – рассказала Елена Новоселова.

В каждом выпуске шоу рассматриваются психологические проблемы современности – нарциссизм и буллинг, измены и созависимость, роль отца в жизни девушки, инфантильность, депрессия. А объектами для психоанализа станут герои фильмов «Любовь и голуби», «Чучело», «Афоня», «Дневник памяти», «Москва слезам не верит» и других кинолент.

Москва, Ангелина Сергеева

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