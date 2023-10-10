В Израиле открыли «горячую линию» для хозяев домашних питомцев, потерянных во время нападения ХАМАС

Инициатор создания центра по розыску и спасению домашних животных из приграничных районов в Израиле Шай Вайсбергер в четверг, 10 октября, сообщил об открытии «горячей линии» для владельцев питомцев, которых они были вынуждены оставить во время атаки группировки ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.

В комментариях СМИ Шай Вайсбергер заявил, что «после получения информации по «горячей линии» добровольцы постараются разыскать и вывезти пропавших животных в поселках в безопасную зону и передать владельцам. Из приграничной зоны также будут вывезены животные, хозяева которых, возможно, погибли и пропали без вести. Обращаемся с просьбой взять на передержку кошек и собак, хозяева которых погибли или пока не имеют возможности забрать их».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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