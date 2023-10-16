Почти половина россиян доверяют советам блогеров при покупке автомобиля

Социальная сеть «Одноклассники» и платформа «Авито Авто» выяснили, как часто жители России смотрят контент об автомобилях и доверяют ли они автоблогерам. В опросе приняли участие 10 тысяч человек по всей стране.

По данным аналитиков, почти половина респондентов (47%) смотрят автомобильный контент. Причем информацией интересуются даже те, кто не водит машину. Так, автоблогеров смотрят 54% россиян, которые планируют покупку автомобиля. И среди зрителей немало женщин – 40%.

Почти половина (49%) тех, кто следит за автоблогерами, ориентируется на их советы, когда принимают решение о покупке автомобиля. 71% респондентов отметили, что автоблогеры помогают разобраться в деталях и сформировать окончательное мнение.

По данным «Одноклассников», охваты групп и авторов на автомобильную тематику выросли на 35% за последний год. Наибольший рост числа подписчиков наблюдается у авторов, которые рассказывают про диагностику и ремонт автомобилей. Чаще всего пользователи предпочитают формат видеообзоров. Подробные статьи с фотографиями смотрят те, кто планирует покупку машины.

Опрос показал, какие темы об автомобилях пользуются наибольшей популярностью: технические характеристики, отзывы, эксплуатационные расходы, стоимость и финансовые аспекты, опции и комплектации. Больше половины респондентов (52%) отметили, что предпочитают смотреть блоги экспертов, специализирующихся только на авторынке.

Москва, Ангелина Сергеева

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