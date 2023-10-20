Россияне обращаются в салоны красоты с просьбой изменить им линию судьбы

В российских салонах красоты набирает популярность процедура по изменению линии судьбы на ладони. Люди верят, что таким образом смогут улучшить свое положение. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, в российских салонах красоты предлагают сделать татуаж линий на ладони. Посетители считают, что это повлияет на их судьбу и даже позволит улучшить материальное положение.

За рубежом существует практика хирургического вмешательства. Так в Японии делают пластические операции по корректировке линий на руках. Процедура стоимостью около 1000 долларов занимает 10-15 минут.

Хироманты считают, что визуальная корректировка линии судьбы действительно может помочь изменить ситуацию. По их словам, это происходит потому, что человек начинает мыслить позитивно и, сам того не осознавая, меняет свою жизнь к лучшему.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»