Женщины предпочитают сериалы, а мужчины – игры: россияне рассказали о своих хобби

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и выяснили, чем россияне занимаются после работы и сколько денег тратят на хобби. В опросе приняли участие 2700 респондентов из всех регионов страны.

38% опрошенных россиян находят время на хобби после работы и постоянно ими занимаются. 43% отметили, что не успевают уделять им время на регулярной основе. Каждый десятый респондент не имеет хобби, но хочет иметь занятие для души. Еще 9% признались, что не могут найти для себя увлечение.

Одно из главных увлечений россиян в послерабочее время – чтение, его назвали 42% респондентов. Интересно, что среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин – 48% женщин любят книги, а мужчин таких только 33%. На втором месте по популярности – спорт, им после работы занимаются 31% россиян. На третьем месте – просмотр фильмов и сериалов (29%). 23% респондентов предпочитают готовку и кулинарию. Каждый пятый (20%) опрошенный проводит свободное время за вышиванием и рукоделием. Компьютерные игры и игры на приставках отметили 19% участников опроса. 17% увлекаются дрессировкой и уходом за животными. Еще столько же интересуются разведением цветов и садоводством.

По данным «Одноклассников», которые проанализировали интерес аудитории к различным тематикам хобби россиян, осенью увеличился интерес к контенту про спорт – охваты групп и блогеров по этому направлению выросли на 48%, люди также стали на 33% чаще смотреть контент про путешествия. Востребованность материалов про кулинарию увеличилась на 31%, про DIY-контент – на 29%, а про чтение и книги – на 26%.

Увлечения мужчин и женщин ожидаемо различаются. Так, например, спорт – второе по популярности занятие после работы у мужчин (31%), у женщин эта активность стоит на четвертом месте (32%). Женщины также в большей степени предпочитают смотреть сериалы и кино, нежели мужчины (34% и 21% соответственно). Тройку после рабочих хобби у женщин закрывается рукоделие (32%), а у мужчин – компьютерные игры и игры на приставках (27%).

Интересно, что почти каждый пятый респондент (19%) вообще не тратит деньги на свои увлечения. В первую очередь так отвечали те, кто увлекается чтением, сериалами и компьютерными играми.

54% россиян ежемесячно тратит до 5 тысяч рублей на книги, подписки и рукоделие. 14% респондентов выделяют 6-10 тысяч, в первую очередь, на спорт и животных. От 11 до 15 тысяч рублей в месяц расходуют 6% опрошенных, от 16 до 30 тысяч рублей – 5% респондентов. Только 2% участников опроса расходуют более 31 тысячи рублей. Среди главных статей расхода у таких респондентов – спорт, садоводство и уход за животными.

Большинство россиян (58%) хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы, так как они помогают расслабиться. 21% опрошенных мечтают зарабатывать на своем хобби. Еще столько же (21%) отмечают, что уделяют своему хобби достаточное количество времени.

Москва, Елена Владимирова

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