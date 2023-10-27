В школах и колледжах Якутии запретили праздновать Хэллоуин

В Якутии запретили празднование Хэллоуина во всех образовательных учреждениях. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Школы, колледжи и университеты Якутии получили письма о запрете от Минобрнауки, передает РИА «Новости».

«Необходимо принять меры по недопущению празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях», – говорится в приказе министерства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в школах должны проводиться образовательные мероприятия, направленные на «сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, а также сохранение исторического наследия народов, проживающих в стране».

Якутск, Зоя Осколкова

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