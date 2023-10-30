В России появятся новые учебники по географии и истории

В России к следующему учебному году подготовят новые единые учебники по географии и по истории. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«К 1 сентября 2024 года будет готов учебник по географии для старшей школы, а также по истории для 5-9 классов. Пока работа над ними еще ведется», – сказал глава Минпросвещения «Донецкому агентству новостей».

Кроме того, к концу 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем обязательным предметам, а в ближайшие пять лет российские школьники полностью перейдут на новые учебники.

Кравцов добавил, что в уже выпущенном учебнике по истории для старшей школы есть разделы о присоединении Крыма и новых регионов к России, а также о спецоперации на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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