«Одноклассники» обновили сервис «Увлечения»: теперь хобби-контент доступен миллионам пользователей

В социальной сети «Одноклассники» обновили раздел «Увлечения». Теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения.

Как рассказали в пресс-службе ОК, поиск публикаций, посвященных хобби, стал удобнее и быстрее. В сервисе улучшена навигация, добавлены фильтры и обновлен каталог. Теперь посты из раздела «Увлечения» могут видеть даже неавторизованные пользователи. Однако чтобы оставить реакцию или комментарий, необходимо войти в аккаунт ОК или зарегистрироваться.

В сервисе появились новые рубрики: «Вопросы и ответы» и «База знаний». В «Вопросах и ответах» пользователи общаются со всей аудиторией «Увлечений». Здесь можно поделиться собственными знаниями или спросить совета у экспертов. Например, задавать вопрос повару об особенностях приготовления блюда, а у ветеринарного врача поинтересоваться, как ухаживать за питомцем определенной породы. Контент в «Вопросах и ответах», как и во всем сервисе «Увлечения», перед публикацией проверяют, чтобы пользователи получали полезную и достоверную информацию.

В «Базе знаний» пользователи могут найти нужную им структурированную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби, – и за счет этого узнать больше о своем увлечении и расширить кругозор. В разделе публикуются статьи и видео от профессиональных авторов.

«ОК привлекли к развитию сервиса сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей. Они ведут официальные страницы и публикуют в «Увлечениях» контент о хобби: кулинарии, красоте и здоровье, рукоделии, саде и огороде, отдыхе и туризме, автомобилях и мотоциклах, рыбалке и питомцах», – сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Москва, Ангелина Сергеева

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