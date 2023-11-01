СМИ: Более 60% немцев выступает против приема новых мигрантов из мусульманских стран

Германский Национальный институт прикладных наук INSA провел опрос, согласно результатам которого более 60% немцев выступили против приема в ФРГ новых мигрантов из мусульманских стран, – сообщает издание Bild.

Согласно данным опроса INSA, проведенного 30 октября по заказу Bild, «61% немцев в данный момент выступают за то, чтобы Германия больше не принимала людей из мусульманских стран. 60% немцев напуганы недавними антиизраильскими манифестациями и акциями в поддержку палестинского движения ХАМАС».

«В Германии все больше людей презирают немецкое общество считает 77% опрошенных против 15%, у кого такого ощущения нет. 41% респондентов полагает, что немецкое государство и общество слишком наивны и снисходительны по отношению к тем, кто презирает Германию. В рейтинге страхов первое место занял исламизм (43%), опередив правый экстремизм – 34% и левый экстремизм – 7%», – говорится в публикации немецкого издания.

Берлин, Иван Бабурин

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