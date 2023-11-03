В Барнауле пришлось усыплять лося, который забредал к аэропорту

В Барнауле любопытный лось стал слишком часто появляться у аэропорта. Животное пришлось усыпить и отвезти подальше, чтобы оно не создавало опасности.

«Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников», – сообщили в барнаульском зоопарке.

Нахождение вблизи взлетно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта, поэтому было решено лося переселить. Ветеринарный врач зоопарка усыпил животное с помощью наркоза, а спасатели транспортировали за 100 км от аэропорта.

На новом месте лося осмотрели, вывели из сна и выпустили в лес.

Барнаул, Зоя Осколкова

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