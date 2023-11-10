Психолог рассказала, как вести себя при разговоре с мошенниками

Психолог и писательница Татьяна Мужицкая рассказала, как распознать телефонных мошенников и что нужно знать, общаясь с ними. Своими советами специалист поделилась в новом выпуске шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники».

«Мошенники делают очень стандартные ходы. Раньше они говорили: «Здравствуйте, это служба безопасности банка», сейчас из Следственного комитета звонят. И начинают угрожать. Есть три вещи, как можно вычислить мошенников», – говорит психолог.

По словам Татьяны, первый фактор – телефонные незнакомцы заставляют действовать срочно, прямо сейчас. Если им говорить: «Хорошо, я сейчас занят, я через час вам перезвоню», они всегда будут настаивать на срочности.

Во-вторых, мошенники обязательно подключают состояние опасности. Они говорят: «А то…», «Если ты сейчас не…, то… деньги украдут, что-нибудь уведут, что-нибудь произойдет». В этот момент нужно задуматься. Если вас начинают запугивать, это должно вызвать подозрение. Надо себе сказать: «Подождите, а в чем моя цель?», и таким образом вернуть себе управление ситуацией.

В-третьих, мошенники начинают вам очень быстро рассказывать, что нужно делать. Тем самым они заставляют играть в их игру, проговаривая все сценарии. «Вот как только вам по телефону начинают говорить сценарии – знайте, вас начинают обманывать», – заключила психолог.

Москва, Ангелина Сергеева

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