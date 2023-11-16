«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с киберсталкингом

«Одноклассники» запустили нейросеть, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.

Как рассказали в пресс-службе компании, для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие – дружба и запросы на нее, посещение страницы, подарки и ряд других параметров – в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории. В первую группу попадают аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им классы и пишут личные сообщения. Во вторую – пользователи, которые часто отклоняют заявки в друзья или заносят их в черный список, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомых людей.

На основе собранных данных ОК ограничивает взаимодействие между этими группами аккаунтов и скрывает уведомления от навязчивых собеседников. Нейросеть также снижает количество возможных бесед между этими группами пользователей – те, кто массово отправляют личные сообщения, будут ограничены в количестве диалогов.

Модель была протестирована на разных аудиториях ОК в течение нескольких месяцев. В рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами.

«Проблема навязчивого внимания одного человека к другому в сети, так называемого киберсталкинга, актуальна для всех платформ и сервисов, где есть социальное взаимодействие, но в особенности, конечно, для социальных сетей и мессенджеров. Подобное внимание может даже сократить пользование платформой. Решение оградить пользователя от навязчивого поведения оказалось эффективным: мы видим, что пользователям стало комфортнее общаться в соцсети, так как число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомых людей заметно снизилось», – рассказал директор по информационной безопасности ОК Денис Горчаков.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»