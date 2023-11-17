Правительство Южной Кореи будет продвигать запрет на поедание собачатины

Правительство Южной Кореи и правящая партия «Гражданская сила» договорились продвигать до конца года принятие законопроекта, направленного на прекращение потребления мяса собак, покончить с поеданием собачатины планируется с 2027 года, сообщает в пятницу, 17 ноября, агентство Yonhap.



Как передает агентство, согласно законопроекту, фермы, выращивающие собак для еды, и предприятия, разделывающие и продающие мясо, должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план по прекращению деятельности. Компаниям дадут на все про все три года, а потом их будут штрафовать за нарушение закона. Кроме того собак исключат из определения домашнего скота.



Согласно данным правительства Южной Кореи, в стране сейчас работают более 1150 ферм, выращивающие собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний -продажами собачатины, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачьего мяса.

Сеул, Иван Бабурин

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