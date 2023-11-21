Мода, кулинария, садоводство: «Одноклассники» назвали самые популярные увлечения свердловчан

«Одноклассники» назвали самые популярные увлечения пользователей соцсети из Свердловской области. В топ-5 вошли мода и красота, кулинария, садоводство, рукоделие и домашние животные. К таким выводам пришли аналитики, изучив интерес аудитории к различным тематикам хобби с начала 2023 года. Эксперты исследовали активность 22 миллионов пользователей, которые ежемесячно посещают раздел «Увлечения».

Аналитики также выяснили, какие темы были наиболее востребованы в этом году. Например, увлеченные кулинарией чаще всего интересовались приготовлением выпечки, закусок и основных блюд. Те, кто занимается рукоделием, больше всего смотрели контент о плетении, вязании, шитье, оригами и декупаже – технике декорирования предметов с помощью вырезанных из бумаги рисунков. Среди домашних животных, помимо собак и кошек, внимание пользователей ОК привлекали птицы, рептилии и рыбы.

В 2023 году также пользовались популярностью темы про автомобили и путешествия. Причем автолюбители больше интересовались марками машин, тюнингом, мотоциклами, ремонтом и обслуживанием. Среди контента о путешествиях первое место досталось странам и курортам Азии. Чуть менее популярной оказалась Европа, путешествия по России заняли четвертое место по количеству просмотров.

Топ популярных увлечений в ОК менялся в зависимости от сезона. Например, осенью первое место в рейтинге хобби занимает кулинария. Во втором полугодии десятку популярных увлечений пополнила мистика. Пользователи стали проявлять интерес к таким темам, как астрология, гадания, нумерология и значения сновидений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»