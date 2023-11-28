На юге России почти 350 тысяч потребителей остаются без света после урагана

На юге России после урагана небывалой силы, обрушившегося на Черноморское побережье в минувшее воскресенье, 346 тыс. потребителей остаются без электроснабжения. Восстановить его полностью планируется завтра, 29 ноября. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент полностью восстановлена подача электричества в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.

Министр уточнил, что в Крыму около 100 тыс. потребителей остаются без света, там восстановительные работы будут завершены завтра к обеду.

«В Донецкой республике [без электроснабжения] – 80 тысяч, в Луганской – 136 тысяч, будет закончено завтра. Запорожская [область] – 16 тыс. человек и Херсонская область – 9 тыс., окончание восстановления электроснабжения будет закончено сегодня к концу суток», – добавил Шульгинов (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня пресс-служба МЧС России сообщила, что полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму.

«Продолжаются работы по восстановлению <…> энергоснабжения в 6 субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах», – сказанов сообщении ведомства.

Напомним, что в результате непогоды только в Крыму без света остались полмиллиона человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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