«Одноклассники» обновили настройки приватности личных страниц

В социальной сети «Одноклассники» появились новые настройки профиля пользователя. Теперь можно закрыть контент на личной странице от незнакомых людей и ограничить получение подарков от тех, кто не добавлен в друзья. Новые функции призваны снизить количество нежелательных знакомств на площадке и сделать общение в соцсети более комфортным.

Как сообщили в пресс-службе ОК, пользователи могут ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, к информации о праздниках, которые отмечает человек, и полученным подаркам. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе. При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле: имя и аватар. Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице в ОК. Незнакомцы не смогут оставлять реакции и комментарии под публикациями и фотографиями.

Также сейчас в соцсети идет эксперимент по отключению возможности получать подарки от посторонних. Подарки – один из самых востребованных сценариев взаимодействия в ОК, однако они могут использоваться для знакомств, которые не нужны пользователю. До конца года эта функция станет доступна для всех пользователей ОК.

Вместе с обновлением опций приватности в 2023 году ОК полностью переработают и сам раздел настроек профиля в мобильных приложениях. Пользователям будет легче найти нужный раздел, а сам интерфейс и описание опций будет понятнее и доступнее.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

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