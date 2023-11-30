Исследование ОК: самые популярные домашние питомцы – собаки

Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. В честь этого праздника «Одноклассники» и «Чек Индекс» выяснили, какие питомцы наиболее популярны у россиян и сколько люди тратят на их содержание. Аналитики использовали данные о просмотрах контента сервиса «Увлечения» в соцсети, учитывая количество уникальных пользователей.

В 2023 году пользователей ОК чаще всего интересовали темы содержания домашних собак. На втором месте были кошки, на третьем – птицы. В топ-5 наиболее популярных пород собак вошли немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. Среди кошек пользователей интересовали шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс. А любители птиц чаще выбирали попугаев таких видов как волнистый, жако, какаду, ара и корелла.

Содержание домашних питомцев заметно подорожало в последнее время. С января по октябрь 2023 года включительно средний чек покупки в зоомагазинах составил 3062 рубля, что на 10% выше, чем за аналогичный период в 2022 году. К такому выводу пришли эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Количество покупок зоотоваров выросло на 8%, в том числе на 19% – на онлайн-площадках. Россияне чаще всего покупали еду для питомцев, в основном сухой корм. На втором месте наполнители для зоотуалетов, на третьем – инструменты для ухода за шерстью (от щеток до электроприборов для бритья), на четвертом – игрушки.

Многие владельцы домашних животных не скупились на качественный корм и товары для ухода. Например, средний чек покупки корма для кошек составил 558 рублей, что на 19% выше по сравнению с 2022 годом, для собак – 948 рублей (на 18% выше), для птиц – 263 рубля (на 9% выше). Количество покупок в категории кормов также увеличилось год к году, рост составил от 6 до 13% в зависимости от вида домашнего животного.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube