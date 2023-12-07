СМИ: В Токио арестовали таксиста за ДТП с голубем

В Токио арестовали таксиста за «преднамеренный» наезд на голубя, после чего «от полученных травм птица погибла», – сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, «полиция Токио обвиняет 50-летнего таксиста Ацуши Одзава в том, что он врезался на своей машине в стаю голубей и сильно травмировал одну из птиц, после чего она скончалась. ...Ацуши Одзаву обвиняют в том, что он использовал свой автомоиль для убийства обыкновенного голубя, который не является охотничьим животным, причем сделал это намеренно. Когда загорелся зеленый свет, разрешающий движение, Ацуши Одзава мог посигналить, прежде, чем тронуться с места, чтобы стая голубей улетела».

«Мужчину также обвиняют в нарушении закона об охране дикой природы, потому что он умышленно въехал в стаю птиц и убил одну из них. Об этом в полицию заявил прохожий. Подозреваемый в свою очередь сказал, что наехал на птиц, потому что дороги созданы для людей и голуби сами должны избегать автомобилей». Учитывая его работу в качестве профессионального водителя, правоохранители охарактеризовали его действия как крайне злонамеренные», – говорится в публикации The Guardian.

Токио, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube