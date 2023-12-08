В «Одноклассниках» назвали лучший контент 2023 года

Пользователи «Одноклассников» определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог 2023 года на просторах социальной сети. Голосование проходило в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

Фильм года – «Чебурашка». За самую кассовую российскую ленту проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте расположилась картина «По щучьему велению», на третьем – «Вызов».

Хит года – трек «Верю в тебя» ANNA ASTI. Почти столько же слушателей выбрали группу Galibri & Mavik с песней «Прощай, Алешка». На третьей строчке оказалась Люся Чеботина и композиция «Лучшая подруга».

Сериал года – «Папины дочки. Новые». На втором месте сериал-фэнтези «Библиотекарь» по одноименному роману с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье заняла драма с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову 2».

Шоу года – музыкальный проект «Ты супер! Суперсезон». Второе место у вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», третье – у «Голоса. Уже не дети».

Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, животных и путешествия. Блогом года в ОК пользователи назвали кулинарную страничку «Видеорецепты Калниной Натальи». Блог «Миса и Лелик» про жизнь кошки и ее котенка занял второе место. Блог о путешествиях «Голландец в России» на третьем месте.

Пользователи «Одноклассников» выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Список по каждой категории был составлен из самого популярного контента в соцсети, опубликованного с ноября 2022 года. Претендентов на награду в категории «Блог года» отбирали по сумме реакций на контент. Самые популярные музыкальные треки были определены по общему количеству прослушиваний на платформе, а фильмы, сериалы и шоу – по частоте обсуждений и упоминаний в видео и постах.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

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