Улицы Омска заполонили сбитые с толку погодными условиями косули

В Омске в центре города наблюдается нашествие косуль. Необычное поведение животных объясняется погодными условиями.

Местные жители публикуют в соцсетях видео: животные бегают по дворам, застревают в сугробах, заходят в огороды, а некоторые копытные сбивают в стада. В результате косули получают травмы, застревая в ограждениях, им помогают волонтеры.

В Управлении по охране животного мира Омска пояснили, что в этом году было мало снега, а осенью наблюдалась нетипично высокая температура, из-за чего миграция косуль затянулась до декабря.

«Летом косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. Зимой эти грациозные животные предпочитают держаться в стаде, поближе к местам, богатым кормом – сельхозполям, подкормочным площадкам», – говорится в сообщении ведомства.

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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