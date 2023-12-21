Спрос на бьюти-услуги в России вырос на 54% за год

Социальная сеть «Одноклассники» и платформа «Авито Услуги» провели исследование, выяснив, чем занимаются россияне во время маникюра и педикюра. Как выяснилось, спрос на бьюти-услуги вырос в России на 54% по сравнению с прошлым годом. В ОК тоже фиксируют повышенный интерес пользователей к темам красоты и ухода за собой.

В опросе приняли участие 10 тысяч пользователей соцсети старше 18 лет из нескольких регионов России. Почти треть (29%) опрошенных сообщили, что ходят на профессиональный маникюр или педикюр регулярно. Пока мастер приводит ногти в порядок, 28% респондентов предпочитают смотреть фильмы и сериалы, столько же – листают ленту в соцсетях, а почти четверть (24%) ничем не занимается. Еще 22% слушают музыку и подкасты, 17% переписываются, а 9% респондентов даже на маникюре занимаются работой – отвечают на сообщения коллег и участвуют в онлайн-встречах.

Исследование показало, что больше половины (60%) россиян не против поболтать с мастером во время маникюра. Еще 30% ответили, что желание вести беседы зависит от настроения, и только 10% респондентов категорически против таких диалогов. Причем среди них больше всего молодых людей (18-24 года).

Кстати, идеи для маникюра 45% опрошенных находят в соцсетях или на страницах блогеров. Дизайн покрытия вошел в топ-3 самых популярных тем у пользователей «Одноклассников» в тематических группах о маникюре и педикюре.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

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