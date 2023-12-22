«Одноклассники» выяснили, где россияне ищут вдохновение перед Новым годом

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «СберУслуги» выяснили, как россияне создают себе новогоднее настроение. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что смотрят новогодние шоу и фильмы для создания атмосферы праздника. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. 16% опрошенных, которые выбрали вариант «Другое», уверены, что новогоднее настроение создают нарядная елка и отдых.

В «Одноклассниках» фиксируют, что количество новогоднего контента в соцсети выросло на 35% в этом году (сравнивался декабрь 2022 и 2023 года). Доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте. В пятерку главных тем вошли рецепты праздничных блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.

Опрос также показал, что почти половина россиян (49%) предпочитают смотреть предновогодний контент в интернете – используя соцсети, видеосервисы и онлайн-кинотеатры.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

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