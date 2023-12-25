Власти Забайкалья собираются одобрить эвтаназию бездомных собак

Законодательное собрание Забайкальского края в первом чтении одобрило законопроект об эвтаназии бездомных собак. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно федеральном законодательству, животные без владельцев, проявляющие немотивированную агрессию, должны пожизненно содержаться в приютах. В 2022 году на эти цели из забайкальского бюджета было выделено 93 млн рублей, в 2023 году – 153 млн рублей.

«Кроме того, ежегодно выделяются значительные суммы на строительство приютов. По подсчетам специалистов, содержание одной бездомной собаки в год стоит более 53 тысяч рублей в год», – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается содержать в приюте в течение 30 дней бездомных собак, которые проявили агрессию, а затем усыплять. Если же есть вероятность, что у такого животного может найтись владелец, то пес проведет в пункте временного содержания до шести месяцев. «Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы – гуманная эвтаназия. Те животные, которые будут возвращаться в прежнюю среду обитания или передаваться новым владельцам, будут подвергаться стерилизации», – уточняется в документе.

«Мы считаем, что данные поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей», – отметил глава Госветслужбы края Андрей Лим.

Аналогичные законопроекты уже приняты в трех субъектах – в Бурятии, Магаданской области и Республике Алтай.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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