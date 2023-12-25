Россия заняла 13-е место в списке самых пьющих стран

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг стран по объему выпитого алкоголя. Возглавила список Молдавия, Россия оказалась на 13-м месте.
По данным ВОЗ, жители Молдавии выпивают в среднем 15,2 литра чистого спирта в год. На второй стройке рейтинга расположилась Литва с 15 литрами. Стоит отметить, что в течение нескольких лет Литва была абсолютным лидером по потреблению алкоголя. Третье место досталось Чехии – 14,4 литра чистого спирта в год на человека.
Россияне занимает 13-ю позицию в списке с результатом 11,7 литра в год.
Традиционно самыми непьющими считаются арабские страны. Так на каждого жителя Саудовской Аравии приходится 0,2 литра спиртного, а в Кувейте потребление алкоголя, по информации ВОЗ, равно нулю.
При составлении рейтинга ВОЗ учитывает уровень продаж алкогольных напитков в стране, данные опросов населения, культурные особенности и другие факторы, а также потребление алкоголя среди несовершеннолетних и статистику смертности от пьянства.
Женева, Зоя Осколкова
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