Россия заняла 13-е место в списке самых пьющих стран

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг стран по объему выпитого алкоголя. Возглавила список Молдавия, Россия оказалась на 13-м месте.

По данным ВОЗ, жители Молдавии выпивают в среднем 15,2 литра чистого спирта в год. На второй стройке рейтинга расположилась Литва с 15 литрами. Стоит отметить, что в течение нескольких лет Литва была абсолютным лидером по потреблению алкоголя. Третье место досталось Чехии – 14,4 литра чистого спирта в год на человека.

Россияне занимает 13-ю позицию в списке с результатом 11,7 литра в год.

Традиционно самыми непьющими считаются арабские страны. Так на каждого жителя Саудовской Аравии приходится 0,2 литра спиртного, а в Кувейте потребление алкоголя, по информации ВОЗ, равно нулю.

При составлении рейтинга ВОЗ учитывает уровень продаж алкогольных напитков в стране, данные опросов населения, культурные особенности и другие факторы, а также потребление алкоголя среди несовершеннолетних и статистику смертности от пьянства.

Женева, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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