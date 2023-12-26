Доходы блогеров в «Одноклассниках» за 2023 год выросли в три раза

В социальной сети «Одноклассники» подвели итоги работы с создателями контента в 2023 году. Благодаря изменению алгоритмов рекомендаций и обновления ленты новостей, общий охват групп блогеров и медиа увеличился на 61%.

Авторы контента только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем за 2022 год. Наибольший заработок получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами пользователей. В пятерку самых популярных тем в этом году вошли кулинария, путешествия, DIY-контент («сделай сам»), образование, книги, а также садоводство.

«ОК продолжает фокусироваться на уникальном контенте, поэтому привлекает на платформу новых авторов. За год на платформе появились сотни новых активных блогеров, их общее число в 2023 году увеличилось в три раза. В поддержку начинающих создателей качественного контента в ОК работает алгоритм «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем блогерам и медиа, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент. За последние 12 месяцев более 1000 групп получили поддержку «Молнии», – рассказали в пресс-службе соцсети.

В конце октября 2023 года «Одноклассники» обновили сервис «Увлечения». За два месяца работы в нем было опубликовано свыше 70 тысяч единиц контента. Более 3 тысяч авторов и 25 тысяч пользователей регулярно размещают посты в «Увлечениях». Здесь самыми популярными темами стали рукоделие, кулинария, отдых и туризм, питомцы и садоводство. В сервисе есть «База знаний», где выходят материалы экспертов. За первые два месяца работы в разделе было опубликовано более 2500 экспертных материалов, а раздел «Вопросы и ответы» за этот период собрал свыше 13 тысяч вопросов от пользователей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»

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