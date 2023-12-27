Филиппинец загрыз напавшего на него питона

Филиппинец спасся от пытавшегося задушить его питона, закусав его до смерти, после чего змею приготовили и съели местные жители, – сообщает в среду, 27 декабря, издание Metro.

В заметке издания говорится, что «Больхулио Алерия 48-лет ехал на своем мотоцикле по сельской дороге провинции Бохоль, когда на его пути показалась змея. Мужчина остановился, чтобы пропустить ползущего питона, но вместо того, чтобы продолжить путь, тот напал на него. Змея вонзила клыки в его запястье и обвила его всем телом. Пытаясь спастись, Больхулио свободной рукой схватил питона за голову и вцепился зубами змее в горло. В конце брьбы питон обмяк и отпустил мужчину». В конце концов, питон обмяк и отпустил мужчину».

«Я думал, что умру, если не буду сопротивляться. Решил, что мой единственный шанс спастись – это укусить питона за шею, чтобы он немного ослабил хватку. Я продолжал сжимать зубы и после того, как содрал с его горла кожу, только после этого его хватка ослабла» лишь после этого. У меня уже кружилась голова, потому что я потерял много крови», – рассказал Больхулио Алерия.

«Так как на Филиппинах змеи являются частью национальной кухни, питон позже был приготовлен и съеден местными жителями»,– пишет Metro.

Манила, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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