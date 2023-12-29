СМИ: Новый год на борту российских самолетов встретит около 19 тысяч человек

Новый 2024 год на борту 90 самолетов российских авиакомпаний встретят около 19 тысяч человек, – сообщают в пятницу, 29 декабря, «Известия».

В заметке издания, в частности, говорится, что в небе России в полночь с 31 декабря на 1 января 2024 года находиться «26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 – «Уральских авиалиний», девять – «России», семь – «Победы», по три у Red Wings и Azur Air. Еще три полета запланировано у «Якутии» и один у Nordwind».

«Новый год в небе встретят пассажиры рейсов из 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Хабаровска. Они полетят в Таиланд, Китай, ОАЭ, Индию, на Кубу, Мальдивы, в Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и в обратном направлении», – пишут «Известия».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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