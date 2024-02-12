СМИ Великобритании начали «хоронить» короля, заболевшего раком

Различные издания Великобритании начали рассказывать о церемонии похорон 75-летнего короля Карла III, у которого недавно был диагностирован рак во время операции на простате, и он начал лечение. Мероприятия по организации похорон в британских медиа называют «операция «Менайский мост», – сообщают СМИ.

В сообщениях британских СМИ говорится, что «после смерти короля Совет престолонаследия сначала выпустит официальное заявление о трагическом событии и сообщит о вступлении на престол нового монарха. Гроб для прощания подданных с монархом, вероятно, выставят в Сент-Джеймсском дворце на три дня. …Похоронная церемония и церковная служба с отпеванием состоятся в Вестминстерском аббатстве, затем гроб с телом Карла III перевезут в Виндзорский замок и похоронят в усыпальнице часовни святого Георгия. С момента смерти короля в Соединенном королевстве будет объявлен трехдневный траур. В эти дни будут отменены увеселительные мероприятия, туристов не будут пускать в королевские особняки. Государственные флаги по всей стране приспустят».

Отметим, что Менайский подвесной мост соединяет берега одноименного пролива между островом Англси и материковой частью Уэльса.

Следует напомнить, что Карл III был коронован в мае 2023 года, он сменил свою мать королеву Елизавету II, умершую 8 сентября 2022 год в возрасте 96 лет.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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