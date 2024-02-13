Эксперты назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

Эксперты социальной сети «Одноклассники» выяснили, какие темы пытаются использовать злоумышленники при рассылке спама и другого нежелательного контента.

Чаще всего интернет-мошенники обращаются к приманке «выигрыш в лотерее». Пользователям предлагают поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, потом просят заплатить «налог», затем – «сервисный сбор» и так далее. На втором месте оказались призывы пожертвовать деньги якобы на спасение животных или помощь больным людям, на третьем – онлайн-казино. Также спамеры рассылали так называемые нигерийские письма (вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства), занимались SMS-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.

В 2023 году ОК удалось максимально защитить пользователей от интернет-угроз. На конец декабря доля пользователей, которые столкнулись или могли столкнуться со спамом, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет.

Спамом «Одноклассники» также считают нежелательные действия или материалы во всей соцсети. Как правило, это навязывание некачественных товаров и услуг, мошенничество и нелегальный заработок за счет интернет-пользователей. ОК обнаруживают и ограничивают подобный контент не только с помощью ручной модерации, но и автоматически – посредством алгоритмов машинного обучения.

Также в прошлом году в ОК зафиксировали и пресекли более 9 миллионов подозрительных входов в учетные записи. До 90% подобных случаев – потенциальных взломов – определяются и блокируются автоматически. Помимо этого, в 2023 году администрация соцсети более 7 миллионов раз заблокировала подозрительных пользователей или частично ограничила их доступ к площадке.

«Одна из наших целей – развивать в ОК комфортную и безопасную среду для общения. Мы внедряем новые технологии для обнаружения и блокировки нежелательного контента, спама и тех, кто его распространяет. В прошлом году мы научились ограничивать число нежелательных знакомств и продолжили обучать ИИ-модели для лучшего обнаружения подозрительного контента. В результате количество жалоб пользователей сократилось на 33% по сравнению с годом ранее», – рассказал директор по информационной безопасности «Одноклассников» Денис Горчаков.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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