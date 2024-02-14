ВЦИОМ обнаружил у россиян «феноменальный» уровень оптимизма

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на международной выставке-форуме «Россия» в среду, 14 февраля, заявил о феноменально высоком уровне «социального оптимизма», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Федоров сказал: «Мы каждый год спрашиваем россиян о будущем, просим дать какой-то прогноз: как им кажется, через год они и их семья будут жить лучше, чем сейчас, так же или хуже, что будет со страной в целом, как она пройдет следующий год. По сути, мы замеряем уровень социального оптимизма, это очень важный показатель. В этот раз в декабре 2023 года мы зафиксировали исторический рекорд – феноменально высокий уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, чем сейчас».

«Однако, такие показатели небезопасные. Для того, чтобы это чувство не обратилось в собственную противоположность – разочарование, сожаление или даже в стыд, ожидания должны получить подкрепление. Эти подкрепления должны быть реализованы в политических решениях, в крупных событиях, в экономической динамике, в динамике внешней и геополитической. Если все пойдет иначе, увы, за высокими надеждами нас ждет глубокое разочарование», – отметил директор ВЦИОМ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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