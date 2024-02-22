«Одноклассники» выяснили, о чем говорят мужчины на работе

Чаще всего мужчины на работе обсуждают профессиональные задачи, и только потом личные интересы. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса Работа.ру и соцсети «Одноклассники». В опросе приняли участие более 3500 интернет-пользователей из всех регионов России.

81% респондентов заявили, что говорят о работе на рабочем месте. И только следом идут личные интересы: 22% опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19% – ремонт дома или квартиры, 17% много говорят о своей семье и детях, а 12% сплетничают об отношениях между сотрудниками. Домашних животных и спорт любят обсудить 12% и 9% мужчин соответственно.

44% участника опроса уверены, что с коллегами стоит общаться не только на рабочие темы и искать общие увлечения, в том числе с мужчинами. 67% респондентов верят, что взаимные интересы позитивно влияют на атмосферу в коллективе.

По данным «Одноклассников», с мужчинами на работе точно можно говорить об автомобилях, юморе, спорте и рыбалке. Публикации именно на эти темы собирают наибольшее количество реакций и комментариев от мужской аудитории соцсети.

По мнению 8% респондентов, мужчины в реальной жизни общительнее женщин, 13% считают наоборот. Хотя большинство участников исследования указали, что коммуникабельность зависит не от гендера, а от личных качеств человека. Например, в «Одноклассниках» уровень общительности среди мужчин и женщин практически не отличается: 55% личных сообщений исходит от женских профилей, 45% – от мужских. При этом мужчины также активно вступают в публичное обсуждение тем. Доля мужских комментариев под постами в соцсети всего на 7% ниже, чем женских. И это несмотря на то, что в ОК превалирует женская аудитория.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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