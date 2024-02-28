Тысячи австралийских разведчиков в интернете похвастались своей принадлежностью к спецслужбам

Глава службы безопасности и разведки Австралии (АСБР) Майк Берджесс заявил, что более 14 тысяч австралийцев публично похвастались допуском к секретной информации и работой в спецслужбах, что привело к случаям иностранного шпионажа с помощью фальшивых аккаунтов в соцсетях, – сообщает в среду, 28 февраля, агентство News.com.au.

В публикации агентства, говорится, что Берджесс заявил следующее: «Всего только на одном профессиональном нетворкинговом сайте было выявлено 14 тысяч австралийцев, которые публично похвастались тем, что имеют допуск к секретной информации или работают в разведывательном сообществе. Некоторые даже раскрыли себя, как офицеров разведки, чем доказали, что они не особенно хороши».

«Я понимаю желание людей продвигать себя в соцсетях, однако не стоит носителям государственных секретов делать себя легкой мишенью для иностранных разведок. На данный момент к Австралии приковано пристальное внимание со стороны иностранных спецслужб, и в течение нескольких лет шпионам удалось завербовать целую группу австралийцев, среди которых был завербованный китайской разведкой ученый», – добавил глава австралийской разведки.

Канберра, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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