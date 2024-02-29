СМИ: В Великобритании разработан секретный план на случай смерти короля

В Великобритании на случай смерти короля Карла III» по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием «Менайский мост», – сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express.

В своей заметке британское издание пишет: «Операция «Менайский мост» – это кодовое название плана смерти и государственных похорон короля Карла III. Документ предусматривает порядок действий после кончины монарха: кто, кому и в каком порядке будет звонить из должностных лиц, как обратится к нации новый правитель и каким будет траур. План является не первым в истории, который разработали на случай смерти монарха Великобритании. Так, на случай кончины королевы Елизаветы II была разработана и организована операция «Лондонский мост рухнул». В случае смерти Карла III королем станет принц Уэльский Уильям, а его жена Кейт королевой-консортом».

Напомним, что в начале февраля у 75-летнего короля Великобритании Карла III был диагностирован рак простаты.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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