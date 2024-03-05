«Одноклассники» покажут концерт-караоке в честь 8 Марта

Социальная сеть «Одноклассники» проведет акустический онлайн-концерт в честь Международного женского дня. Зрители услышат популярные хиты в новом звучании, а также смогут подпевать артистам в режиме реального времени. Во время трансляции тексты песен появятся на экране бегущей строкой.

Как сообщили в пресс-службе ОК, в этом году на онлайн-концерте выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, Iowa, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, «Иванушки International», Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущий концерта – Тимур Соловьев.

Опрос пользователей ОК показал, что 8 Марта – второй по популярности праздник после Нового года. В этот день в социальной сети возрастает активность пользователей, они обмениваются поздравлениями, открытками и подарками. Поэтому музыкальное представление на 8 Марта привлекает особое внимание пользователей. Онлайн-концерт появится в группе «Хобби-шоу». После его завершения будет разыграна акустическая гитара с автографами артистов и букет цветов для самых активных зрителей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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