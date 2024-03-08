Зарплатные амбиции мужчин и женщин: кто чаще соглашается на низкую оплату труда

Зарплаты мужчин из женщин в России отличаются почти на 30% – прекрасная половина чаще готова работать за более низкую оплату труда. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в комментарии РИА «Новости».

«Цифра этого разрыва (в зарплатах мужчин и женщин) пляшет примерно в 30%, но это не потому, что на одной и той же должности мужчинам и женщинам платят разную зарплату. А это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли. И начали более активно приходить женщины, соглашающиеся на более низкий уровень оплаты труда», – пояснил Шершуков.

В качестве примера замглавы ФНР привел лесную отрасль и метеорологов. «Проблема в основном связана с недостатком финансирования, зарплаты платят «нищенские». Женщины соглашаются на меньшую оплату труда, поскольку в отличие от мужчин не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту», – считает Шершуков.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube