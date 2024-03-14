Больше половины россиян ищут кулинарные рецепты в соцсетях

Около 60% россиян учатся готовить и развивают кулинарные навыки с помощью контента из соцсетей. Об этом говорится в совместном исследовании «Одноклассников» и проекта Lady Mail.ru. В опросе приняли участие порядка 3 тысяч пользователей по всей стране.

Респонденты чаще всего смотрят обучающие видео и читают пошаговые инструкции в тематических группах или блогах. Ещё 38% опрошенных рассказали, что учатся готовить у своих родственников и друзей. Новые рецепты и вдохновение 54% пользователей также ищут в соцсетях, 22% экспериментируют на кухне и придумывают блюда сами, 18% пользуются книгами рецептов, 6% не готовят ничего нового в принципе. Почти половина (47%) россиян готовят несколько раз в неделю (блюда на два-три дня), 45% делают это ежедневно. 8% опрошенных подходят к плите крайне редко, пару раз в месяц.

Участников опроса также спрашивали, что именно они едят на завтрак. Подавляющее большинство (57%) готовят элементарные блюда вроде хлопьев с молоком или яичницы-глазуньи, почти четверть (24%) предпочитают завтрак наподобие тоста с авокадо, 13% вообще не едят по утрам, 6% завтракают, как правило, вне дома, менее процента заказывают готовый завтрак на дом.

Среди тех, кто готовит завтрак, 92% делают это утром, а 8% отметили, что занимаются этим заранее – с вечера. Кстати, пользователи «Одноклассников» больше всего интересуются контентом о приготовлении блинов, оладий и блюд из яиц.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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