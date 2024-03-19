«Одноклассники» запустили обучающие ролики «Мастер-классы»

В социальной сети «Одноклассники» появился новый тип контента – бесплатные обучающие видео «Мастер-классы». Этот раздел входит в сервис «Увлечения» и посвящен различным хобби.

Как рассказали в пресс-службе ОК, познавательные ролики можно будет смотреть по темам «Кулинария», «Мода и красота», «Рукоделие», «Сад и огород», «Питомцы», «Рыбалка», «Отдых и туризм», «Авто и мото». К видео прилагается текстовая инструкция, а пользователи могут задать уточняющие вопросы экспертам в комментариях. Авторы мастер-классов смогут получать донаты от аудитории в дополнение к заработкам с программ монетизации соцсети. Причем зарабатывать на контенте можно не только блогерам, бизнесу и медиа, но и обычным пользователям.

На момент запуска в новый раздел уже загружено более 50 мастер-классов, профессионально отснятых и подготовленных командой ОК и авторами оригинального контента на платформе. «Мастер-классы» будут постоянно пополняться. В течение года там появятся тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, лайфхаками по переделке одежды, бытовыми и кулинарными советами. Контент из раздела «Мастер-классы» будет попадать в рекомендации пользователям, что позволит им быстрее находить нужный контент.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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