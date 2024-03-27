Жителей девяти регионов России предупредили об аномальных морозах

В девяти регионах России ожидаются морозы до минус 40 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие двое суток в Ненецком автономном округе и республике Коми температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы, в диапазоне от минус 27 до минус 28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится на 6-9 градусов ниже нормы, до 32 градусов мороза.

В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20-23 градусов.

В Красноярском крае прогнозируется мороз до минус 35, в центре Якутии – до минус 36-40 градусов.

В Бурятии и Забайкальской крае столбик термометра опустится до минус 25 градусов, в Иркутской области – до минус 23-30 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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