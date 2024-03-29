«Любая настольная игра лучше смартфона». Психолог рассказала, как победить детскую зависимость от гаджетов

Кандидат психологических наук и блогер-миллионик Лариса Суркова стала гостьей шоу «ОК на связи!» в соцсети «Одноклассники», где поделилась советами по воспитанию детей. Она рассказала, как у дошкольников появляется зависимость от гаджетов и что делать родителям в таком случае.

«К сожалению, уже сейчас есть эпидемия психологических отклонений у детей из-за распространения гаджетов. Такие истории мне рассказывают психиатры из моей команды, для них это каждый раз шок – когда родители приводят шестилетнего ребенка, и чтобы он зашел в кабинет, у него должен быть телефон. Он от него не отрывается. Если попробовать выключить телефон – ребенок кричит. Причем не просто кричит. Это истерика, самобичевание, битье головой об стену, он царапает себя. То есть это раннее проявление тяжелейших форм зависимости от гаджета. В какой-то момент гаджет становится ребенку роднее взрослого человека, который рядом с ним. В телефоне больше информации, есть положительная подпитка, если это игра, или ребенок получает там общение и друга, если это какой-то мультик», – отметила Лариса Суркова.

По ее словам, родители часто прикрывают проблему. Они могут сказать: вот у меня пятилетний сын может в телефоне собрать пазл из тысячи частей. Психолог кладет перед ребенком обычный пазл из десяти частей – и он ничего не может сделать. Потому что не развита моторика. Когда ребенок сидит в телефоне, у него работает клиповое мышление, а это совершенно другой способ восприятия информации.

«Обычно такие открытия происходят, когда родители приводят ребенка на психологическую оценку перед школой. К счастью, это теперь стало обязательным и проводится в государственных поликлиниках. И вот приводят ребенка, а он в реальной жизни ничего не может, только в телефоне. Он не знает, как это – подпрыгнуть на двух ногах, поймать мяч одной рукой. То есть крупная моторика вообще у ребенка выключена. А значит, не будет ничего дальше: никакого письма, никакого восприятия информации, никакого сидения по 40 минут. Как ему высидеть-то – он не умеет этого делать, не умеет своим телом управлять», – рассказала психолог.

Лариса Суркова подчеркивает, что эту проблему нужно решать всей семьей. «Бывает смешной момент. Родитель приводит ребенка к психологу и говорит: «Полечите – я пока пойду кофе попью». Но так не бывает. Потому что надо менять всю среду вокруг ребенка. Если он привык, что мама с папой – в телефоне, и семейный вечер они проводят, друг друга не видя, чуда не произойдет. Придется менять сценарий жизни вашей семьи. Нужно всем отложить телефоны. Начать с ребенком говорить, бегать, прыгать, гулять, играть в настольные игры. Любая настольная игра круче скачанной программы, потому что она подразумевает общение с живым человеком. Это нужно, если вы хотите, чтобы в школе что-то получалось. Даже дело не в школе – если вы хотите, чтобы ребенок был психологически здоров», – отметила гостья шоу.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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