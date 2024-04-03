Опрос: четверть россиян не считают, сколько денег тратят на досуг

Социальная сеть «Одноклассники» и финтех-компания ЮMoney провели исследование, чтобы узнать, сколько в среднем россияне тратят на досуг и как предпочитают проводить свободное время.

Четверть респондентов (25%) заявили, что не считают, сколько тратят на досуг. У 14% опрошенных на это уходит от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, 11% платят от 1 до 2 тысяч, еще 11% – от 5 до 10 тысяч. Лишь 7% участников опроса тратят на развлечения от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно.

Почти четверть (24%) опрошенных проводят свободное время с семьей, 20% – с друзьями. Наедине с собой любят находиться 21% респондентов, общаться с питомцем – 9%. Интересно, что 4% предпочли общение с искусственным интеллектом, чем с реальными людьми. Большинство опрошенных (31%) рассказали, что встречаются с друзьями несколько раз в неделю. Аналитики ОК по открытым данным установили, что в среднем пользователи соцсети ежедневно общаются с десятью друзьями, с 13 взаимодействуют каждую неделю, с 15 – минимум раз в месяц.

Согласно опросу, 31% россиян предпочитают проводить свободное время дома, 22% – в соцсетях. Еще 14% выбирают прогулку по городу, 7% – по паркам, 6% ездят на дачу, 5% ходят в рестораны и бары. По данным ЮKassa, оборот парков, кемпингов и загородных отелей в первом квартале 2024 года вырос на 32%. Средний чек увеличился на 10% – до 10 865 рублей. Оборот кафе и ресторанов при этом вырос вдвое, оплат стало на 93% больше, а средний чек увеличился на 11% и составил 2676 рублей.

Участники опроса также ответили, как выглядит идеальный выходной день. Для каждого третьего россиянина это день, который можно провести в кровати. При этом 11% предпочитают в идеальный выходной играть в компьютерные игры. Учиться чему-то новому в выходные любят 9% участников опроса, заниматься шопингом – 4%. И только 2% заявили, что в выходные не используют гаджеты и интернет.

В опросе приняли участие более тысячи пользователей электронного кошелька на сайте ЮMoney.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube