Исследование: пользователи соцсетей стали чаще интересоваться ремонтом жилья

Жители России стали чаще интересоваться темой ремонта жилья. Спрос на такой контент вырос в 2,5 раза, фиксируют в социальной сети «Одноклассники».

ОК и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, чего боятся россияне во время ремонта и что думают о дизайнерах. В опросе приняли участие более 3600 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

72% опрошенных заявили, что хоть раз в жизни сталкивались с ремонтом, еще 14% планируют начать его в ближайшее время. При этом 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывают дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% пользуются услугами дизайнеров. По данным «Одноклассников», в основном читают статьи и смотрят видео на тему ремонта женщины в возрасте 30-35 лет. В марте 2024 году спрос на этот контент вырос в 2,5 раза, а число публикаций – в 1,5 раза.

При самостоятельном планировании интерьера 46% респондентов предпочитают читать статьи, где люди делятся опытом и ошибками. Видеоуроки и мастер-классы смотрят 44% опрошенных, а лайфхаки по ремонту 41%. Треть россиян выбирают практические инструкции по плану ремонта, статьи и обзоры о трендах в дизайне выделили 18% россиян. Вдохновляющие истории успеха полезны для 12% опрошенных.

Больше половины респондентов (57%) считают, что главная сложность в ремонте – накопить на него денег. Чуть менее (44%) боятся, что стоимость ремонта окажется значительно выше запланированной. И только 28% опасаются недоделок, а 27% россиян сетуют, что трудно найти настоящих профессионалов для ремонта. Остальные опрошенных указали, что боятся ремонта из-за серьезных затрат энергии времени, собственных ошибок и незнания, с чего начать. Также респондентов беспокоили сложности с выбором и заказом строительных материалов. 15% переживали, что им не понравится результат, а 4% боялись, что выбранный стиль интерьера быстро устареет.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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