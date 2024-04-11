Крымчанам запретили посещать леса

В Крыму до 14 апреля ввели запрет на посещение лесов. Такое распоряжение выдало Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Кроме того, по данным ведомства, нельзя заезжать на территорию лесов на машинах.

Также в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ, передает КИА.

Напомним, с 1 апреля на территории всего полуострова начался пожароопасный сезон. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение, которое предполагает повышенную готовность к возможным ЧС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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