В аэропорту Дублина женщину заставили публично снять протез груди

Женщину, которая перенесла операцию по удалению молочной железы (мастэктомию), заставили снять протез груди на виду у пассажиров в аэропорту Донегол в Дублине, – сообщает издание Independent.

В заметке британского издания говорится: «Теперь в аэропорту в целях безопасности могут не только раздеть – сотрудники аэропорта Дублина заставили женщину снять протез груди на публике. Она не знала, что в такой ситуации могла попросить приватный досмотр».

«Сотрудница службы безопасности даже не попыталась меня обыскать. Она стояла и ждала, пока я сниму протез», – сказала пострадавшая от досмотра.

В свою очередь, представитель аэропорта заявил: «По факту инцидента была проведена проверка. Ее итоги показали, что проблему можно было решить лучше. Все пассажиры в аналогичной ситуации могут запросить приватный досмотр. Его будет проводить обученный сотрудник. Нам очень жаль, что у нашего пассажира возник негативный опыт во время недавней поездки через аэропорт Дублина».

Дублин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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