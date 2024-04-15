«Одноклассники» запустили второй сезон «БлогШоу» для раскрутки молодых авторов

Социальная сеть «Одноклассники» запускает второй сезон конкурса «БлогШоу». Блогеры предлагают свои идеи видеопроектов, а лучшие из них получают денежные гранты на реализацию. Заявки принимают на сайте до 26 мая. Концепция шоу должна соответствовать интересам аудитории ОК и помогать пользователям развиваться в любимом хобби. Премьера шоу победителей конкурса состоится эксклюзивно в «Одноклассниках».

Как рассказали в пресс-службе ОК, в первую очередь будут рассматриваться идеи по темам: кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство. Именно эти направления собирают самую большую аудиторию в социальной сети. Также принимаются концепции видеопроектов об авто, моде, путешествиях, питомцах, рыбалке, кино и сериалах, юморе, семье и отношениях.

«Участвовать в конкурсе смогут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Для подачи своего проекта автору нужно описать идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет. Профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента, будут рассматривать все заявки в несколько этапов. Финалистам предстоит защищать свою идею перед экспертами. Победителей назовут до конца третьего квартала этого года», – рассказали в ОК.

Победителям конкурса будет помогать профессиональная команда: от проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Блогеры также получат рекомендацию по созданию контента с учетом алгоритмов «Одноклассников».

В первом сезоне ОК получили более 80 заявок от крупных и начинающих блогеров. В финал вышли 20 участников, а победителями стали три блогера: Павел Сизов, автор кулинарной группы «Рецепты от шефа», Григорий Кукушкин, автор группы о кино «Грин Кинопомощник» и Татьяна Рыбакова, блогер-нутрициолог, автор группы «Таня Рыбакова – Психология стройности». Благодаря проекту блогеры запустили полноценные шоу, которые суммарно уже собрали более 20 миллионов просмотров.

По решению ОК, по итогам второго сезона конкурса планируется отснять от 6 до 9 проектов победителей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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