В Крыму и Саратове отменили парад на 9 мая

Власти Крыма и Саратовской области решили не проводить парад на 9 мая из соображений безопасности. В Крыму также отменили шествие «Бессметного полка», а в Саратове отказались от салюта.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно проведем праздничные мероприятия в разных форматах», – написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он заверил, что республика достойно встретит День Победы, воздаст дань уважения ветеранам и почтит память погибших.

С аналогичным заявлением к гражданам обратился губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он пообещал, что участников Великой Отечественной войны обязательно поздравят. Но военный парад и салют отменят ради безопасности граждан.

«Сегодня представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сконцентрируемся на патриотических мероприятиях для детей и молодежи», – пояснил глава региона в своем блоге.

На фоне участившихся атак дронов с украинской стороны Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, Севастополь ранее отказались от праздничных парадов и салюта в День Победы. Шествие «Бессмертного полка» в этих регионах, а также Воронежской области пройдет в онлайн-формате.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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