«Одноклассники» научились автоматически скрывать матерные слова

Социальная сеть «Одноклассники» теперь автоматически отслеживает нецензурные слова и и скрывает их под звездочками. Это касается любых публичных текстов: посты, статусы, подписи под фотографиями и видео, названия и описание групп.

«Такая мера защищает пользователей от оскорблений и значительно снижает уровень токсичного общения, особенно в комментариях, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом в безопасном пространстве», – рассказали в пресс-службе соцсети. По данным ОК, за последние четыре года пользователи стали на 58% меньше материться в текстах. Объем нецензурной лексики в соцсети стабильно снижается год от года.

При желании пользователи могут отказаться от новой функции. Нужно зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и выключить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

«Одноклассники» активно внедряют технологии для ограничения нежелательного контента. С помощью ручной и автоматической модерации, например, размываются фото со сценами насилия и скрываются изображения 18+. В конце прошлого года в социальной сети запустили нейросеть, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке. Также в ОК теперь можно закрыть от посторонних контент в личном профиле.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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