Пользователи Рунета рассказали о планах на майские праздники

«Одноклассники» и Lady Mail.ru провели опрос российских пользователей о том, как они планируют провести майские праздники. На вопросы ответили почти 10 тысяч респондентов по всей стране.

Большинство (39%) сообщили о планах поехать на дачу и отдохнуть за городом во время длинных выходных. Еще 29% опрошенных не собираются уезжать из своего города или населенного пункта, а 12% отметили, что будут работать в праздники. Только 9% респондентов отправятся в путешествие по России, 5% – за границу, 6% поедут в гости.

Среди тех, кто уедет на майские праздники за город, 26% будут жарить шашлыки. Садом или огородом займутся 22%, проводить время с семьей или друзьями будут 17%, наводить порядок дома или даже делать ремонт – 15%. Остальные участники опроса выбрали другие, менее популярные варианты ответов.

Аналитики ОК отмечают, что интерес пользователей соцсети к теме шашлыков, пикников и отдыха на природе начинает расти с наступлением весны и задолго до майских праздников. Так, в марте количество публикаций о приготовлении мяса на открытом огне выросло на 67% по сравнению с январем. А выпуски кулинарного хобби-шоу «Готовим на даче», посвященные приготовлению шашлыка из разных видов мяса, стали наиболее обсуждаемыми среди пользователей «Одноклассников».

Среди тех, кто хочет остаться дома во время длинных праздников, 22% планируют убираться, столько же респондентов – отдыхать на диване или в кровати (22%).

Проводить время с родными и близкими собираются 19% респондентов, заниматься комнатными растениями – 8%.

Среди других ответов были и такие: подготовка к Пасхе и посещение храмов, чтение художественной литературы, рисование, празднование дня рождения, поездка в приют для животных и волонтерство, отдых в санатории, забота о здоровье.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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